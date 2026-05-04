Mientras en French finalizo un curso en Manipulación de Alimentos, Bromatología abre otra capacitación en la ciudad

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Bromatología, finalizó hoy lunes 4 el curso gratuito de manipulación segura de alimentos que se desarrolló en la localidad de French, con un

módulo especial sobre alimentación libre de gluten.

Las clases se dictaron en la Casa Cultural del Club Atlético French, con la participación de vecinos interesados en adquirir y fortalecer conocimientos sobre prácticas seguras en la manipulación de

alimentos.

Nuevo Curso de Capacitación en la ciudad cabecera

En paralelo desde la Dirección de Bromatología, informaron que se encuentra abierta la inscripción para un curso gratuito de Manipulación Segura de Alimentos, destinado a vecinos y trabajadores del sector gastronómico y afines.

La capacitación se desarrollará los días 18, 19, 20, 21 y 22 de mayo, en el horario de 8:00 a 10:30 horas, en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”, ubicado en la intersección de

Libertad y Salta.

Asimismo, el día 22 de mayo se dictará un módulo específico sobre manipulación de alimentos libres de gluten, ampliando los contenidos hacia prácticas inclusivas y seguras para personas con celiaquía.

Desde el área organizadora se indicó que la asistencia es obligatoria para completar la formación, y que los interesados deberán inscribirse previamente a través del sitio web oficial del municipio:

www.9dejulio.gov.ar.

La propuesta tiene como objetivo fortalecer las buenas prácticas en la manipulación de alimentos, promoviendo la salud pública y la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos.