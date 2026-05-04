Varias personas fueron aprehendidas entre ellas un hombre con causas penales en Pergamino y Trenque lauquen

La Policía Comunal de 9 de Julio dio a conocer que durante el fin de semana largo se dieron varias intervenciones policiales contra el delito y prevención de ello. En ese marco durante la madrugada del domingo 3, personal Policía Comunal local procede en intersección de Avda. Garmendia al 900 de este medio, a la detención del ciudadano Carlos Omar Rodríguez quien poseía pedido de Captura Activo en marco de Causas Penales en trámite ante Tribunal en lo Criminal N° 1 Dpto. Judicial Pergamino como asimismo por ante el Departamento Judicial de la Ciudad de Trenque Lauque en orden a los delitos contra la propiedad.

APREHENSION POR DAÑOS, LESIONES LEVES Y AMENAZAS.

Dia Sábado personal Policía Comunal local se constituye en calle Heredia al 1400 donde procede a la aprehensión del ciudadano FILONI ENZO quien momentos antes produjo daños en dos automotores estacionados en el lugar, lesiones de carácter leves al propietario de uno de los vehículos y amenazas a la propietaria del otro vehículo dañado. Aprehendido alojado seccional Policial a disposición UFI nro. 5 Dpto. Judicial Mercedes.

APREHENSION POR AMENAZAS AGRAVADAS POR EL USO DE ARMA BLANCA y LESIONES LEVES FLAGRANTE DELITO.

Finalmente en la madrugada de este domingo 3, tras un llamado al abonado de emergencia 911, Personal Policía Comunal local acuden a domicilio sito calle Guido Spano al 300 donde se procede a la Aprehensión flagrante delito del ciudadano VALBUZZI MIGUEL ANGEL quien instantes antes mantuvo conflicto con su pareja, produciéndole lesiones de carácter leves para luego amenazarla de muerte exhibiendo arma blanca. Aprehendido alojado seccional Policial local. Victima asistida por equipo profesional Comisaria de la Mujer y Familia local. Intervencion UFI 5, Dpto. Judicial Mercedes.