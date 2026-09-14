Video: Dos personas de 9 de Julio quedaron aprehendidas tras un allanamiento por venta de drogas
Un Grupo Operativo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dependiente de la Sub Delegación División Drogas Ilícitas con asiento en Chivilcoy y destinado a 9 de Julio, tuvo positivos resultados tras una investigación de tres meses, y donde el pasado viernes 11, cumpliendo una orden Judicial de la UFI Nº 7 del Departamento Judicial Mercedes, es que se allano un domicilio de calle Naudin al 600 de nuestra ciudad, con la orden del secuestro de sustancias ilícitas y la aprehensión de las personas.
La IPP Caratulada, «Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización», durante la diligencia se secuestro una balanza, cocaina lista y fraccionada para su comercialización, también envoltoritos con marihuana, teléfonos celulares y demás elementos que son anexados a la causa y una mujer y un hombre fueron aprendidos, y puestos a disposición de la UFI interviniente y del Juzgado de Garantías Nº 3 de Mercedes.
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