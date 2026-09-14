Cuentas bonaerenses: el primer semestre cerró con un déficit de $876.057 millones

Las cuentas públicas de la provincia de Buenos Aires acumularon durante el primer semestre de 2026 un déficit financiero de $876.057 millones, equivalente al 4,2% de los recursos totales. Si bien este resultado refleja una moderación respecto al rojo registrado en el mismo período de 2025 (cuando representaba el 5,4%), el equilibrio responde a un esquema de ajuste por parte del gobierno de Axel Kicillof.

“Los números del primer semestre reflejan con claridad que la Provincia está transitando un proceso de contención del gasto para ordenar el balance fiscal, pero ese esfuerzo trae como consecuencia un freno al desarrollo productivo y la obra pública, lo que se traduce en menor calidad de vida para los bonaerenses”, expresó al respecto la diputada Silvina Vaccarezza, que integra la comisión de Presupuesto e Impuestos.

Según estadísticas oficiales, los recursos totales de la Provincia alcanzaron los $20,74 billones, registrando una caída real del 1,4% interanual. Frente a ese escenario, la administración provincial hizo un recorte del gasto total del 2,6% real frente al mismo periodo del 2025.

Ajuste generalizado y la excepción de la deuda

Los datos en cuestión surgen del último informe de ejecución presupuestaria provincial elaborado por la consultora económica Sigma Análisis Económico. Allí, se destaca que la gran mayoría de las partidas del gasto corriente pasaron a terreno negativo en términos reales: el gasto en personal retrocedió un 0,8%, las jubilaciones cayeron un 0,3% real y los gastos operativos de funcionamiento (consumo, bienes y servicios) disminuyeron un 6,2% real.

En contraste, el único componente del presupuesto provincial que se incrementó fue el pago de intereses de la deuda pública, representando un incremento real del 19,2% interanual.

En ese sentido, la legisladora advirtió que “el único rubro que creció por encima de la inflación fueron los compromisos financieros. Mientras tanto, la masa salarial y el funcionamiento operativo básico del Estado siguen siendo la variable de ajuste”.

El freno a la obra pública: la principal variable de contención

La contracción más pronunciada del período se dio en el Gasto de Capital (inversión/obra pública), que totalizó $971.008 millones. A diferencia del resto de los rubros, este componente sufrió un desplome real del 30,8% respecto al primer semestre de 2025.

Vaccarezza lamentó que “la infraestructura sea una variable de ajuste recurrente, porque si realmente queremos una provincia pujante es de la mano de obras que acompañen ese crecimiento y desarrollo”.

Ingresos a la baja y presión sobre los distritos

El informe expone además una menor recaudación en los ingresos tributarios provinciales (-1,6% real), liderada por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, principal sostén de la recaudación (75,1% del total). La única excepción fue el Impuesto Inmobiliario, que mostró una suba real del 15,9% debido a las adecuaciones introducidas en la Ley Impositiva 2026. Además de esta merma, los fondos tributarios de origen nacional (Coparticipación Federal de Impuestos y Leyes Especiales) cayeron un 3,2% real.

Esta menor disponibilidad de recursos también repercutió en el interior: las transferencias corrientes directas hacia los 135 municipios marcaron un deterioro real del 2,3%.

“El enfriamiento de la actividad económica y especialmente la caída del consumo impactan directamente en Ingresos Brutos y la coparticipación federal. El camino del ajuste nacional del gobierno de Javier Milei ya tiene consecuencias gravísimas en la actividad económica de la provincia”, concluyó Vaccarezza.