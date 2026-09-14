Alumnos de la Escuela de Albañilería realizan mejoras en la vereda la Universidad Popular

En el marco de las prácticas profesionales del curso de Albañilería de la Universidad Popular, alumnos comenzaron a desarrollar un plan integral de reacondicionamiento de las veredas exteriores del edificio institucional y del sector lindero a la Terminal de Ómnibus.

La iniciativa se lleva adelante bajo la modalidad de “Práctica in situ”, permitiendo a los estudiantes aplicar en una obra concreta los conocimientos adquiridos durante la cursada, al tiempo que se contribuye al mejoramiento de un espacio de uso cotidiano para la comunidad.

Durante las distintas etapas, los alumnos trabajan sobre aspectos vinculados al cómputo de materiales, cálculo de niveles y pendientes, nivelación de suelos, ejecución de contrapisos y manejo de hormigón elaborado.



El proyecto contempla la extracción de baldosas deterioradas, nivelación y acondicionamiento de suelos, ejecución de cordón cuneta, adecuación de rampas y accesos, sellado de conductos pluviales y renovación de distintos tramos de vereda.

También se prevé la adecuación de canteros para ampliar la superficie de circulación peatonal y la intervención del sector posterior de la Terminal, donde se realizarán tareas de remoción de veredas antiguas, compactación de la base, colocación de rejillas de drenaje y unificación del espacio mediante hormigón elaborado.

De esta manera, la Universidad Popular continúa fortaleciendo una propuesta educativa que vincula la capacitación con la práctica concreta, brindando a los estudiantes herramientas para su desarrollo laboral y, a la vez, generando mejoras que impactan directamente en la infraestructura y los espacios públicos de la comunidad.