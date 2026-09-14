La Dirección de Transito profundiza los controles en vehículos y conductores

Desde la Sub Secretaria de Seguridad Municipal, informaron que en el marco de los controles preventivos que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad y en diferentes horarios a través de la la Dirección de Tránsito, junto a efectivos de la Policía Comunal, llevó adelante nuevos operativos de control vehicular.

Durante los procedimientos se detectaron distintas infracciones a la normativa vigente. Entre ellas, se procedió al secuestro de un vehículo que circulaba con un escape adulterado y se constató un caso de alcoholemia positiva.



Asimismo, se labraron seis infracciones por distintas faltas detectadas durante los controles.

Desde el municipio se recuerda la importancia de respetar las normas de tránsito y se informa que los operativos continuarán realizándose en diferentes sectores de la ciudad y horarios, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y la prevención.