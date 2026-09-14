“Démosle las condiciones al sector agropecuario para que podamos desarrollar el interior”: El expreso pedido de una entidad del campo en la 97º Expo Rural de Bolívar

Finalizo este domingo 13 el 97º Expo Rural de Bolívar, donde durante una semana la agro industria del distrito y la región se expuso y exhibió todo el potencial que se genera en la región.

En la última jornada, donde se dieron los discursos, y por el lado de la Sociedad Rural de Bolívar, dio cuenta del trabajo que la entidad tiene y a punto de arribar a su centenario, el acto estuvo acompañado por el Intendente Municipal Bali, la presidente de Federación Agraria, Andrea Sarnari, directores de Sociedad Rural Argentina, y contó con la participación del presidente de CARBAP, Pablo Ginestet, quien fue el último orador y dejo la Exposición de Bolívar inaugurada.

Precisamente al hacer uso de la palabra, Ginestet, destaco con el esfuerzo que preparan la muestra para poder mostrar lo que realmente es el interior, esa conjunción que hay entre el campo y la ciudad, entre lo que es la industria, el campo y todo lo que se genera en el interior del país.

Ginestet antes de profundizar lo que enfrenta el campo bonaerense, subrayo el valor de tener instituciones fuertes, ya que es un pilar fundamental de la democracia y por eso tenemos que ser más participativos, coincidiendo con Sarnari al hacer uso de la palabra.

De lleno ya en su discurso, el presidente de CARBAP, miro a los presentes, y dijo: tres cuestiones que nos desvelan a los productores, el tema de los caminos rurales, pensemos todos que cuando vamos a la heladera y abrimos la puerta y sacamos un alimento, los primeros kilómetros que recorrió ese alimento fue a través de un camino de tierra y si ese camino de tierra no estuvo en buenas condiciones, seguramente tiene un costo extra que fue agregado.

Según Ginestet, no tener buenos caminos de tierra, buena comunicación, buena infraestructura a la larga, hace que los productos que consumimos a diario tengan un costo mayor para los consumidores. Ante la ante mirada de la clase política presente en la tribuna, dijo la discusión de los caminos rurales es algo muy presente y lamentablemente tendría que haber terminado hace muchísimos años. Los caminos rurales tienen más de 100 años de historia y no puede ser que después de 100 años o más estemos discutiendo este mismo tema”, cuestiono.

El segundo tema que hizo foco el directivo de CARBAP, fue lo hídrico, refiriéndose, a la cuenca del Salado, se terminó de estudiar en el año 2000 y se hizo un plan que debería haber estado terminado para el 2015 y en funcionamiento. Hoy estamos en el 2026 y faltan 10 años de atraso, y faltan 10 años más al ritmo que viene. Lamentablemente el costo de la obra ha sido pagado muchas veces por las pérdidas de los productores, por todas las inundaciones que hemos vivido”, cuestiono.

Pablo Ginestet, advirtió de la preocupación que tienen los productores rurales ante un pronóstico extremadamente llevador; claramente los caminos rurales no están como deben estar y obviamente todo lo que tiene que ver con obras de infraestructura, de hídrica, tampoco están. Y nuevamente los productores vamos a tener grandes problemas y claramente desde el Estado poco podemos esperar”, lamento.

En otro párrafo de su discurso, pidió a Senasa escuchar a los productores y no incurrir en decisiones que serán muy costosas para el pais y los productores, al referirse sobre los cambios en vacunación de aftosa que hoy propone el ente sanitario del gobierno, queriendo cambiar las reglas de juego y quiere utilizar lo que fracasó en la década del 80.

En ese sentido recordó que “a los productores nos costó muchísimos años erradicar la fiebre ASTOSA. Era un plan que en su momento manejaba el mismo SENASA, fracasó, no funcionó y los productores de alguna manera a través de los entes tuvieron que hacerse cargo para poder erradicar de una vez por todas la fiebre ASTOSA. En el año 2000 el presidente Menem decidió terminar con esa vacunación de ASTOSA a pesar de todas las advertencias que se hacían de los productores que no estaban dadas las condiciones. Ginestet pidió a la dirección del SENASA, recapaciten, que escuchen a los productores que estuvieron en esto, que saben muchísimo de esto de que es la pelea contra la ASTOSA.

El otro tema que hizo mención el presidente de CARBAP en la 97º Expo de Bolívar y no menor, fue cuando se refirió a los derechos de exportación a los granos que impone el Estado. Es una larga pelea de parte de los productores con este impuesto que ha sido tan nefasto, no solo para los productores, sino porque se han drenado muchísimos recursos del interior y que no han venido bajo ningún concepto porque todos los problemas que tenemos en infraestructura demuestran que no han vuelto esos recursos, tenemos las peores rutas o el peor estado de las rutas en muchísimos años o desde que están”, cuestiono al tiempo que le recordó al presidente Milei su campaña política de retenciones cero; y pidió “dejemos atrás los derechos de exportación de una vez y para siempre”.

Finalmente Pablo Ginestet recordó ante los presentes en la Rural de Bolivar que tenemos una oportunidad maravillosa para no solo depender de un sector agropecuario, sino de otro montón de industrias que se están desarrollando y de a poco van a empezar a madurar. Démosle las condiciones, y démosle las condiciones al sector agropecuario para que podamos desarrollar el interior sobre todo y que la gente no se tenga que ir a vivir ni a las grandes ciudades ni trasladarse a otros lugares, que encuentre un lugar para desarrollarse, creo que como productores agropecuarios todo lo que nos gustaría es que nuestros hijos, nuestros nietos, sigan en nuestro negocio y viviendo en nuestros campos.

Fuente de Audio: Presente Noticias