Se mueve la caprichosa: La Liga Nuevejuliense de Futbol dio a conocer el cronograma de partidos de la primera fecha de la A

Este próximo fin de semana se da inicio al Torneo de Primera División A, «Copa Centenario Club Atlético Patricios», que organiza y pone en juego la Liga Nuevejuliense de Futbol.

La primera fecha se dividirá en dos, ya que por cuestiones de la cobertura policial, se jugara un partido adelantado el viernes 18, los encuentro del ascenso pasan al día sábado 19 y el resto de la fecha de la A, el día domingo 20

El torneo estará compuesto por un torneo Clasificatorio y un Mayor ( Play off), y los disputaran Atl. 18 de Octubre, Club El Fortin, Atl. Patricios, Club Naon, Atl. Quiroga, Atl. Once Tigres, Atl. French, Agustín Álvarez, Atl. 9 de Julio, Atl. San Martin, Dep. San Agustin y F. Club Libertad.