Incendio en la planta industrial del frigorífico Bragado: daños totales en un sector

Minutos antes de las seis de la mañana de este lunes 14 de septiembre, la tranquilidad habitual en las inmediaciones del Frigorífico Bragado se vio abruptamente interrumpida. En el interior de la planta industrial, cuando la luz del día aún no despuntaba y el ritmo habitual de la jornada laboral todavía no había comenzado, una emergencia se gestó en cuestión de segundos.

El foco se habría originado en una caldera que funciona a base de aceite, ubicada en un compartimento clave de la estructura. En pocos minutos, el calor y el humo comenzaron a apoderarse del área dedicada al procesamiento utilizado durante las tareas de faena.

Un aviso clave evitó una tragedia mayor

La clave para evitar que el desastre alcanzara proporciones mayores fue la lucidez de un operario. El trabajador, que había arribado al predio con anticipación al inicio del turno general, notó las primeras llamas dentro del sector y actuó sin dudar: dio aviso inmediato al cuartel de Bomberos Voluntarios de Bragado.

Gracias a esa llamada temprana, una dotación acudió con rapidez al establecimiento industrial. Los efectivos desplegaron el operativo de combate contra el fuego y lograron controlar la situación, impidiendo que el incendio se propagara hacia otras naves o áreas operativas del frigorífico.

A pesar de la eficaz intervención de los bomberos, el impacto del fuego en el compartimento afectado fue devastador. Las autoridades confirmaron que los daños materiales en ese sector de procesamiento fueron totales, destruyendo maquinaria e instalaciones vitales para esa etapa del trabajo.

Como medida preventiva y de seguridad, el suministro de energía eléctrica en la zona afectada permaneció interrumpido. Mientras se aguarda una evaluación exhaustiva de los daños económicos, los peritos avanzan con las inspecciones técnicas para determinar con precisión qué provocó la falla en la caldera y dio origen a las llamas.

Bragado Informa