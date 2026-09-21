Vialidad Provincial oye, lo ve y no responde: Un Concejo Deliberante de la 4ta. Sección Electoral ya lleva 14 pedidos de reclamos por reparación de la ruta provincial 65

Pasan los años, pasan los gobiernos y la Ruta Provincial 65 sigue siendo un problema que preocupa a todo General Viamonte.

En los últimos cinco años fueron 14 los pedidos realizados desde el cuerpo deliberativo. Reparación de la calzada, señalización, iluminación de accesos y distintas mejoras vinculadas con la seguridad y transitabilidad de la ruta formaron parte de esos reclamos. Ninguno de ellos tuvo eco en las autoridades provinciales.

Solo algunas intervenciones parciales y bacheos sectorizados que, con el paso del tiempo, vuelven a deteriorarse.

En estos días estuvimos relevando algunos de los sectores más complejos de la Ruta 65 y encontramos pozos que llegan a tener cerca de un metro de longitud. Cuando llueve, el problema se vuelve todavía mayor: esos pozos se llenan de agua y pueden resultar prácticamente invisibles para quienes circulan.

Una rueda, una suspensión, una maniobra brusca para intentar esquivar un pozo. Cualquiera de esas situaciones puede terminar provocando un accidente.

El último fue la semana pasada, dos camiones volcaron en distintos sectores de la zona del paraje Los Bosques, uno de los puntos donde la ruta presenta un deterioro particularmente importante. Por fortuna no hubo que lamentar víctimas fatales.

No corresponde afirmar sin una investigación que el estado de la ruta haya sido la causa exclusiva de esos siniestros. Pero tampoco se puede desconocer el riesgo que representa una calzada en estas condiciones. Y la Ruta 65 ya acumula demasiados antecedentes de accidentes, algunos de ellos fatales.

UNA LICITACIÓN DE CASI 3.000 MILLONES

En marzo de 2023, la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires realizó la apertura de la Licitación Pública N.º 07/2023 para la rehabilitación y conservación de rutas provinciales mediante bacheo de pavimento flexible.

El presupuesto oficial era de $2.102.633.339,78 y la oferta más baja fue de Marcalba S.A., por $2.970.035.685,38.

Los trabajos fueron adjudicados y ejecutados durante 2023 y 2024. Tres años después de aquella licitación, la pregunta aparece casi sola: ¿Qué quedó de aquella reparación? Porque hoy la Ruta 65 vuelve a mostrar pozos, deformaciones, sectores deteriorados y bacheos que se desarman.

UNA HISTORIA DE RECLAMOS QUE NO TERMINA

Los 14 pedidos realizados por el Concejo Deliberante (Gral. Viamonte), durante los últimos cinco años muestran que las autoridades locales conocen perfectamente la situación. No es un problema que haya aparecido ayer. No es un reclamo nuevo. No es algo que recién ahora alguien haya advertido. La situación fue planteada una y otra vez y esta semana volvió a hacerse durante el encuentro regional de infraestructura realizado en Junín, cuando le reclamaron al Ministro Katopodis.