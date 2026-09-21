Recuperan una cosechadora valuada en U$S 140.000

En el marco de una denuncia por presunta defraudación que recayó en la fiscalía 8 del Departamento Judicial Junín, personal del CPR de Gral. Arenales secuestró una cosechadora valuada en U$S 140.000 que fue localizada en un predio rural.

El procedimiento se realizó en la tarde de este viernes 18.

La medida se concretó luego de que efectivos policiales recibieran un requerimiento de la Ayudantía Fiscal de General Arenales para dar cumplimiento a una orden de allanamiento y secuestro emanada en el marco de una investigación con intervención de la UFIJ N.º 8 del Departamento Judicial Junín.

El operativo se desarrolló en un establecimiento rural ubicado dentro del partido de General Arenales, donde los uniformados localizaron la maquinaria que era objeto de la investigación.

Durante la diligencia se procedió al secuestro de una cosechadora marca Vasalli, modelo AX 7.500, de color rojo, equipada con su correspondiente plataforma para trigo-soja.

Según consta en las actuaciones, el equipo agrícola posee una valuación estimada de 140.000 dólares estadounidenses, por lo que se trata de un bien de considerable valor económico.

Tras el secuestro y las comunicaciones mantenidas con la autoridad judicial interviniente, se dispuso que la maquinaria fuera entregada a la parte damnificada, quedando de esta manera sujeta a las disposiciones que se adopten en el avance de la investigación.

La causa continúa bajo intervención de la Ayudantía Fiscal de General Arenales y la UFIJ N.º 8 del Departamento Judicial Junín.