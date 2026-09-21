Milei viaja a Estados Unidos donde participará de una nueva Asamblea de las Naciones Unidas

El presidente Javier Milei viaja este lunes a Estados Unidos, en el marco de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas y partirá a las 23, desde Buenos Aires rumbo a Nueva York, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El arribo será a las 9.30 del martes en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy; por la tarde, alrededor de las 16, el Presidente disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde se le entregará el premio ‘Ohev Yisrael’, que significa «aquel que ama al pueblo de Israel», y es una distinción de la comunidad judía internacional otorgada a personalidades destacadas en reconocimiento a su firme respaldo al Estado de Israel.

Ese mismo día, a las 19, mantendrá un encuentro con Roberto Salinas, un economista, analista y académico mexicano de pensamiento liberal, director de Atlas Network para América Latina, una red global de ONGs que promueve políticas de libre mercado; además, preside el foro económico internacional Alamos Alliance, donde ejerce como director de Asuntos Internacionales en la Universidad de la Libertad en México.

Posteriormente, a las 20:30 se reunirá con el economista estadounidense Xavier Sala i Martín, profesor de la Universidad de Columbia.

El miércoles al mediodía, Milei participará en el Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, mientras que a las 16 disertará en la conferencia ‘Western Values, Economic Freedom & Strategic Security’, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI).

Cerca de las 18 se reunirá con empresarios, socios de Americas Society/Consejo de las Américas: estarán presentes su titular, Susan Segal, y una mesa de entre 12 y 15 CEOs y referentes de las firmas más importantes del mundo.

La jornada cerrará a las 19:30 en un encuentro con el rabino Simón Jacobson, autor, conferencista y miembro del movimiento Chabad-Lubavitch, reconocido por fundar el Meaningful Life Center (Centro para una Vida Plena).

El jueves 25, a las 13 Milei expondrá en The Economic Club of New York, un organismo estadounidense, sin fines de lucro y apartidista, fundado en el año 1907, considerado el foro público más destacado del país, donde se debaten problemáticas económicas, sociales y políticas.

Al finalizar el día, alrededor de las 21, el Presidente partirá hacia la Ciudad de Buenos Aires, para llegar el viernes a las 8:30 a la Aeroestación Militar Aeroparque.

Actividades de Gabinete

El lunes 21, cerca del mediodía, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, participará de la ceremonia oficial por la jura de jueces en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, mientras que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al ministro de Salud, Mario Lugones, expondrán en el 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental que organiza la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), en el Palacio Libertad, a las 14.30 y a las 17:00, respectivamente.

Al día siguiente, por la mañana, Santilli mantendrá un encuentro con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en Casa Rosada y a las 13, después de la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, participará de una nueva Mesa Política.

El miércoles 23, el ministro de Justicia estará como orador en la apertura del encuentro “Nuevos Desafíos frente al Narcotráfico”, en los Tribunales Federales de Comodoro Py, a las 14.30, mientras que el jueves, durante la mañana, Santilli se reunirá con el gobernador chaqueño, Leandro Zdero, en Casa Rosada.

En el cierre de la semana, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, asistirá de la apertura del Congreso Nacional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) – Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), junto al director Ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie; y al subdirector, Ignacio Cabello, en la sede de la cartera nacional, este viernes a las 9.30.