Comunicacion del BCRA: Que es el nuevo cobro con transferencia, y como opera

La oficina de Defensa al Consumidor de la Municipalidad de 9 de Julio dio a conocer una información explicativa sobre la Comunicación “A” 8406 del BCRA, la que refiere sobre el Cobro con Transferencia (CCT), dada a conocer por el Banco Central de la Argentina.

¿Cómo funciona?

Transferencias automáticas y programadas.

El BCRA habilitó este sistema para que los bancos y billeteras virtuales puedan cobrar las cuotas de tus préstamos de forma automática mediante una transferencia inmediata.

Tus derechos como usuario:

Requieren autorización previa. Podés dar de baja el consentimiento en cualquier momento.

Solo puede utilizarse para el cobro de cuotas fijas e iguales durante la vigencia del contrato y al momento de otorgar el crédito. La cuota mensual pactada no puede superar el 30 % de tus ingresos registrados.

Aviso previo: deben notificarte de forma digital el día hábil anterior al cobro.

¿Cómo se cobra?

Si no tenés saldo el día del vencimiento, pueden reintentar el cobro a las 48 y 96 horas.

El consentimiento es la clave.

Revisá qué deuda estás pagando.

Chequeá el monto y la cuenta asociada.

Recordá que podés dar de baja la autorización cuando quieras.

Si tenés un problema como consumidor, no te quedes con la duda.

Te esperamos en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), ubicada en calle Libertad 934, de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 hs.

Teléfono: 2317 610000, interno 160

Email: omic@9dejulio.gov.ar