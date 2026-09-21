Manejaba alcoholizado, con tres menores a bordo y perdió el control del auto: provocó una tragedia en Merlo

Un hombre de 38 años quedó detenido luego de protagonizar un choque fatal en Merlo, donde una mujer murió al ser embestida de frente. El conductor viajaba con su pareja y tres menores, había consumido alcohol y, según la reconstrucción preliminar, perdió el control de su Renault 19, atravesó el boulevard y terminó sobre el carril contrario.

El siniestro ocurrió en la avenida Otero, a la altura de la intersección con Rivera Indarte, en la localidad de Pontevedra. La víctima fue Mariela Pollio, de 44 años, quien circulaba en sentido contrario a bordo de un Citroën C4 y murió en el acto como consecuencia del impacto.

Todo quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes son ahora una de las principales pruebas para reconstruir los segundos previos al choque y establecer qué ocurrió antes de que el Renault 19 terminara cruzándose de carril.

Bejas llevaba en el vehículo a su pareja y a tres menores. De acuerdo con los primeros elementos incorporados al expediente, circulaba a una velocidad superior a la permitida y en determinado momento perdió el control del rodado. El auto atravesó el boulevard divisorio y quedó de frente al vehículo que conducía Pollio.

El impacto fue brutal. La mujer quedó atrapada en su Citroën C4 y falleció en el lugar. Cuando llegó una ambulancia, los médicos constataron que ya no tenía signos vitales. Los tres menores que viajaban en el Renault, en cambio, resultaron ilesos.

Pero la secuencia no terminó con el choque. En medio de la conmoción, Bejas habría intentado retirarse del lugar. Vecinos y otros automovilistas que se habían acercado para auxiliar a las víctimas advirtieron la situación y dieron aviso. Finalmente, efectivos policiales lograron interceptarlo y reducirlo a unos 150 metros del lugar del impacto.

El hombre fue trasladado al hospital Eva Perón debido a las lesiones que sufrió durante el siniestro y quedó formalmente detenido. La causa quedó a cargo del fiscal Patricio Ventricelli, de la UFI N° 6 de Morón, quien solicitó al Juzgado de Garantías N° 2 la detención de Bejas por el delito de homicidio culposo agravado por no haber auxiliado a la víctima.

El alcohol aparece como otro de los puntos centrales de la investigación. La prueba de alcoholemia realizada en el lugar por agentes de Tránsito dio un resultado superior al permitido para conducir. De todos modos, la Justicia espera el resultado de la extracción de sangre realizada posteriormente para determinar con precisión cuál era el nivel de alcohol que tenía el conductor al momento del choque y establecer si corresponde sumar otro agravante.

También resta conocer el resultado de las pericias accidentológicas. Los investigadores buscarán determinar a qué velocidad circulaba el Renault 19 y precisar la mecánica de la pérdida de control que terminó con el vehículo atravesando el boulevard.

Pollio tenía 44 años y era madre de tres hijos. Su muerte provocó una fuerte conmoción entre sus familiares y allegados, que despidieron a la mujer en redes sociales y reclamaron justicia.

fuente: infocielo