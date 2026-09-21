Municipalidad de 9 de Julio impulsa un nuevo Festival de Compras para el mes de octubre

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Oficina de Empleo, abre la convocatoria para la cuarta edición del “Festival de Compras”, a realizarse el lunes 12 de octubre, entre las 15 y 20 horas.

Se trata de una propuesta que crece año a año y que en esta oportunidad volverá a marcar un récord de participantes.

Comprenderá a comercios con productos en liquidación, vintage, de otras temporadas, discontinuos y/o con fallas; vecinos que realicen venta por catálogo; emprendedores y artesanos con carnet; elaboradores gastronómicos con habilitación e instituciones civiles registradas (no cantinas).

Para mayor información comunicarse con la Oficina de Empleo, de lunes a viernes, de 7 a 13 hs., al 610083/84, con inscripción hasta el día 2/10 en el siguiente link:

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