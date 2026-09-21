Axel Kicillof delega sus funciones en Verónica Magario antes de su viaje a New York

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, parte hoy hacia New York, Estados Unidos, en un viaje oficial que lo tendrá ocupado durante dos días. Hoy salió el decreto necesario para delegar en Verónica Magario todas sus responsabilidades. Vuelve a funciones el jueves.

Según el Decreto 1532/26, Kicillof encomienda en su vicegobernadora la atención del despacho de los asuntos de competencia del Poder Ejecutivo desde hoy a las 12.30. La licencia durará hasta el jueves, día en el cual el gobernador tiene previsto reincorporarse al cargo.

Kicillof viajará acompañado por su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y tendrá una intensa agenda de actividades. El eje económico estará puesto en reuniones con fondos de inversión que poseen bonos de la Provincia y con representantes de empresas que ya tienen inversiones en territorio bonaerense o evalúan nuevos proyectos.

La agenda internacional tendrá una dimensión política que excede el vínculo entre la Provincia y los inversores. El miércoles 23, Kicillof participará de una conversación organizada por el Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS) de la Universidad de Columbia, titulada “Argentina’s Future in a Shifting Global Order”.

La propia universidad confirmó que la actividad se realizará entre las 16 y las 17 en el International Affairs Building y será moderada por la profesora María Victoria Murillo. El encuentro abordará las transformaciones económicas y políticas de Argentina y la región, las perspectivas de desarrollo y el impacto de las tensiones geopolíticas y la fragmentación económica.

Ese mismo día, el Gobernador participará de un coloquio económico impulsado por Zohran Mamdani junto a la Global Progress Foundation, bajo el lema “Construyendo una economía para la mayoría”. El encuentro reunirá a dirigentes y referentes progresistas y podría contar también con la presencia del presidente del Gobierno español, Pedro Sanchez.