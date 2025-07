Vecinos de Smith preocupados: tienen el agua en la puerta de sus casas

Viven a una cuadra de la plaza, pasando el Jardin de infantes y estas ultimas lluvias les han complicado terriblemente sus lugares de residencia ya que el agua no solo se encentra en la calle sino que esta a metros de las puertas de las viviendas.

De acuerdo a lo que nos indico un vecino el problema no es nuevo pero hace unos dos o tres años que no se limpia el desagüe que traslada el agua hacia la zona de la ruta donde por un sistema de bombeo expulsa el agua hacia el otro lado. No solo que el mismo esta tapado, sino que la bomba no se encuentra en la localidad y que habria sido llevado a una localidad del sur del distrito de Casares para sacar agua de esa zona.

De resultar asi, es destapar a un Santo para cubriri a otro, maxime que se sabe que la situacion hidrica no esta afectando solamente a un sector del partido de carlos Casares, sino a todo.

Esperan los vecinos afectados, que pongan manos a la obra lo antes posible y que resuelvan este problema rapidamente, antes que el agua, de persitir el mal tiempo, termine ingresando a los hogares.

Casares on line