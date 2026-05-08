Destacan que una Investigación sobre seguridad alimentaria de la Universidad Nacional de Luján es premiada por la Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA)

El trabajo premiado, cuyos investigadores principales fueron la Dra. Hebe Barrios; Dra María Inés Gismondi y la Dra. Xoaa Ortíz, titulado “Formulación de bacteriófagos de Salmonella Gallinarum y Salmonella Enteritidis para su aplicación en avicultura”, aborda uno de los desafíos más críticos del sector: la seguridad alimentaria.

Los bacteriófagos —virus que eliminan bacterias de forma selectiva— se presentan como una alternativa ecológica y altamente eficiente para combatir cepas que afectan tanto la sanidad de las aves como la salud pública.

Tras obtener el máximo galardón de ALA, el equipo de investigación ha asegurado un subsidio estratégico para escalar el proyecto. Actualmente, la institución y los organismos internacionales se encuentran en la fase de preparación del convenio, lo que permitirá iniciar las pruebas de campo y la transferencia tecnológica al sector productivo.

«Este logro no solo premia el esfuerzo académico de la UNLu, sino que marca un camino claro hacia una avicultura más sostenible y competitiva a nivel regional», destacó Javier Prida, Pte. Ejecutivo de CAPIA