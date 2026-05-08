La oportunidad del Tambo: Vet Fortín Oeste y Ceres Agrop. convocan una charla sobre BEEF ON DAIRY

Beef On Dairy, las palabras que resuenan desde hace un tiempo en los tambos de nuestro pais. Una herramienta para dar mayor valor a la renta de la producción de leche y para ello la genética en ganadería viene trabajando que productores puedan crecer en ello.

De esto se va hablar el próximo martes 12/05 en Veterinaria Fortín Oeste en su sucursal de ruta provincial 65 casi ruta nacional 5 en 9 de Julio, y que junto a la empresa Ceres Agropecuaria contaran con la disertación del Medico Veterinario Santiago Debernardi, CEO de Select Debernardi y Lorna Marshall, Gerente de VP de Beef Genetics en Select Sires Inc. (EE.UU.), quien aportará una mirada internacional sobre el tema.

Desde la organización destacaron que sera una gran oportunidad para conocer estrategias, innovación y el potencial de integrar la producción de carne en sistemas lecheros.

El Medico Veterinario Juan Charaf de Fortín Oeste y Laura Arrestia, del departamento de Comunicación de Ceres Agropecuaria, nos comparten los motivos de esta charla 🐄🐄🐄🐄🐄