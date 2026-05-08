En suelo romano, Mariano Navone derroto al canadiense Shapovalov y avanza a la segunda ronda

Mariano Navone tuvo un estreno sobresaliente en el cuadro principal del Roma Open al derrotar con autoridad al canadiense Denis Shapovalov por 6-4 y 6-2, resultado que le permitió avanzar a la segunda ronda del quinto Masters 1000 de la temporada.

Sobre el polvo de ladrillo del Foro Itálico, el representante argentino mostró un tenis sólido y muy consistente de principio a fin.

Tras un primer set parejo, Navone logró imponer condiciones con un juego firme desde el fondo de la cancha y mantuvo siempre el control del encuentro.

En el segundo parcial, el nuevejuliense elevó aún más su nivel y aprovechó los momentos clave para marcar diferencias, sellando una victoria de gran valor ante un rival que supo integrar el Top 10 del ranking mundial.

El triunfo representa además la mejor victoria de la temporada para Navone en función del ranking de su adversario, ya que consiguió su primer éxito de 2026 frente a un jugador ubicado dentro del Top 40.

Con este resultado, el tenista bonaerense accedió a la segunda ronda del certamen italiano, instancia en la que enfrentará al canadiense Félix Auger-Aliassime, actualmente entre los diez mejores del mundo.

Será el segundo enfrentamiento entre ambos, con antecedente favorable para el jugador de Nueve de Julio, que se impuso en el duelo disputado la temporada pasada sobre polvo de ladrillo en Múnich.Mari