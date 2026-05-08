Todo listo para el Festival de Boxeo de hoy viernes en el «Benita Arias»: Kevin Zarate y «Panterita» Rodríguez tendrán dos duros rivales

En la tarde de este jueves 7 se llevo adelante el pesaje oficial de las tres peleas profesionales que son parte del Festival de Boxeo que se desarrollará hoy viernes 8 de mayo en el Salón «Benita Arias» de la ciudad de Nueve de Julio, ubicado en calle Libertad entre Moreno y Av. Compaire.

El Festival es organizado por Arano Box y el Clan Ferrario, con el auspicio de Ceres Agropecuaria y Mecano Ganadero, y los protagonistas cumplieron con el pesaje, dejando todo preparado para una velada que promete emociones sobre el ring.

El festival contará con un total de 12 combates: nueve peleas amateur y tres profesionales, en una programación que reunirá a destacados púgiles locales y visitantes. En cuanto a las entradas están a la venta aun, e informaron que promete tener un muy buen publico, ya que hasta ayer jueves se habían vendido casi 400 entradas.

El pesaje

Cat. Supergallo – 4 Rounds – Femenino Bs.As. Lucía “la Profe” Ruíz (4-9-0, 0 KO) – (Florencio Varela,) – 55,000 KG Natalia “el Huracán” Alderete (5-18-2, 1 KO) – (Yerba Buena, Tuc.) – 54,800 KG Kevin Zárate (9-4-0, 6 KO) – (9 de Julio, Bs. As) – 69,200 KG Juan Ignacio “el Indio” Segovia (10-7-2, 4 KO) – (Venado Tuerto, SF.) – 68,000 KG

Franco “Panterita” Rodríguez (18-2-0, 6 KO) – (9 de Julio, Bs. As) – 64,600 KG Bs.As. Mariano “el Rebelde” Sandoval (8-4-1, 3 KO) – (San Martín,) – 64,100 KG

En la pelea de semifondo se presentará el crédito local Kevin Zárate, quien enfrentará a Luis Segovia proveniente de la ciudad de Venado Tuerto, un boxeador con 10 años de experiencia en la materia.

En tanto, el combate de fondo, pactado a seis rounds, tendrá como protagonista al nuevejuliense Franco “Panterita” Rodríguez, excampeón argentino, que buscará hacerse fuerte ante Mariano Sandoval, de la ciudad de Sa Martin (BA).

La velada profesional se completará con el combate femenino entre Lucía Arruiz, de Florencio Varela, y la tucumana Natalia Alderete.