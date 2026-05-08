Este domingo 10 se corre el Duatlón de 9 de Julio

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Deportes y en conjunto con el Club Ciclista, llevará adelante del Duatlón “Ciudad de 9 de Julio”, que tendrá lugar este domingo 10 de mayo.

La distancia será de 2,5 km. de trote, 20 km de bicicleta, y nuevamente 2,5 km. de trote.

La competencia contempla modalidad individual y por equipos, con acreditación prevista para las 8:30 horas. La largada individual será a las 10:00 horas, mientras que la largada por equipos se realizará a las 10:02 horas.

La inscripción puede realizarse de manera online a través del siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG_jxUeSUZL-

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El evento propone una jornada deportiva que combina esfuerzo, resistencia y trabajo en equipo, promoviendo la actividad física y la vida saludable en la comunidad.