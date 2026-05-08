Grooming: El nuevejuliense que fue aprehendido por la Justicia de San Juan recibió una condena pero no ira a la cárcel

En una audiencia celebrada este mediodía (jueves 7/05/) en Tribunales, la jueza Mabel Moya homologó un acuerdo de juicio abreviado que sentenció a Joel Medina, un joven de 21 años oriundo de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. El sujeto fue hallado culpable de acosar a dos niñas sanjuaninas de 12 años, mediante el videojuego Free Fire, y de poseer un amplio archivo de material de abuso sexual infantil, publico el medio sanjuanino 0264Noticias

Pese a la gravedad de los cargos, el acuerdo entre la fiscalía y el defensor oficial, Alejandro Martín García, estableció una pena de dos años y medio de prisión de cumplimiento condicional. Esta modalidad se otorgó debido a que Medina no contaba con antecedentes penales previos. El joven recuperará la libertad pero deberá someterse a un estricto tratamiento psicológico en su lugar de residencia en Buenos Aires.

La caída de Medina se dio tras el secuestro del dispositivo electrónico utilizado para los contactos, el cual fue encontrado por la policía en la habitación del detenido. El peritaje del equipo no solo confirmó el vínculo con las víctimas a través de Free Fire e Instagram, sino que reveló lo que el fiscal Pablo Martín calificó como «abundante material» de explotación sexual de menores.

La investigación judicial acreditó que una de las víctimas, bajo la manipulación del imputado, llegó a enviarle una fotografía desnuda.