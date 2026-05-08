“Cualquiera puede ser un asesino”, la obra de Agosto a Todo Teatro 2026

El Grupo de Teatro de Caritas 9 de Julio llevo adelante este jueves la presentación oficial de la edición 2026 de Agosto A Todo Teatro, dando a conocer la propuesta teatral, sobre la que aseguraron es una gran comedia con mucho humor.

Se trata de «Cualquiera puede ser un asesino», una obra que tendrá en escena ocho actores, y la misma se a presentar a partir segundo sábado de agosto (08/08)

Durante la presentación a la prensa, desde Agosto a Todo Teatro invitaron a instituciones de 9 de Julio a presentar la propuesta para la venta de entradas, una iniciativa que permitirá además generar un beneficio para las entidades participantes.



Las instituciones interesadas en formar parte de esta propuesta pueden acercarse a la sede de Cáritas o dirigirse directamente a la boletería del Teatro Rossini, donde recibirán la información correspondiente.

En cuanto a la obra, informaron que vuelven a escena algunos «históricos» del teatro de Caritas, en tanto que los actores ya están haciendo la lectura de su respectivo papel actoral, en paralelo los técnicos de Agosto a Todo Teatro, ya están trabajando en todo lo que refiere a la escenografía para la obra.

De esta manera, el teatro local comienza a palpitar una nueva temporada, con una obra que promete convocar al público y volver a poner en escena el talento de los artistas nuevejulienses.