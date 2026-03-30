Vaccarezza pidió informes al Gobierno bonaerense por el impacto de las lluvias y el exceso hídrico en el interior

La diputada provincial Silvina Vaccarezza presentó un proyecto de solicitud de informes en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para que el Poder Ejecutivo brinde precisiones sobre la situación generada por las intensas lluvias y el exceso hídrico que afecta a distintos distritos del interior bonaerense.

La iniciativa pone el foco en municipios como Azul, Olavarría, Arrecifes, San Antonio de Areco, Rauch, Saladillo, 9 de Julio y Carlos Casares, entre otros partidos que hoy atraviesan complicaciones por anegamientos, deterioro de caminos rurales y dificultades en la transitabilidad.

“Estamos ante una situación que vuelve a poner en jaque a muchas comunidades del interior, en un momento muy delicado para la producción y para la vida cotidiana de los vecinos. El Gobierno provincial tiene que dar respuestas y actuar con previsión”, sostuvo Vaccarezza.

A través del proyecto, la legisladora solicita al Ejecutivo que informe cuál es la situación actual en los municipios más comprometidos, qué maquinaria vial se encuentra disponible para recomponer caminos y limpiar canales, y qué obras están proyectadas, presupuestadas o en ejecución en las zonas afectadas.

Además, pide precisiones sobre la existencia de medidas coordinadas con el Estado nacional para paliar la situación, así como también si la Provincia cuenta con un relevamiento actualizado sobre los caminos rurales más anegados y las acciones adoptadas para garantizar su transitabilidad.

La presentación se da luego de varios episodios de lluvias intensas registrados en distintos puntos del territorio bonaerense. En distritos como 9 de Julio y Carlos Casares se reportaron acumulados de hasta 170 milímetros en poco más de 24 horas, mientras que durante el último fin de semana también se registraron precipitaciones muy fuertes en Olavarría, Azul, Arrecifes y San Antonio de Areco.

“La red vial ya venía muy deteriorada y este nuevo escenario profundiza una problemática que afecta directamente a productores, transportistas, estudiantes, familias y trabajadores rurales”, advirtió la diputada.

En ese sentido, Vaccarezza remarcó la necesidad de que el Estado provincial actúe con rapidez y planificación ante un contexto climático que sigue siendo complejo y que, según los pronósticos, podría agravarse en los próximos días.

“Necesitamos saber con qué recursos cuenta hoy la Provincia, qué está haciendo concretamente y cuál es el plan para asistir a los distritos afectados. No se puede seguir corriendo de atrás frente a una problemática que golpea una y otra vez al interior bonaerense”, concluyó.