Tiempo de chacinados: Se recuerda hacer análisis de Triquina, es gratuito

La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Nueve de Julio recuerda a los vecinos que realicen chacinados para consumo familiar, que deben realizar el análisis de triquinosis, que se efectúa de manera totalmente gratuita.

Las muestras se reciben en las oficinas de la mencionada cartera municipal, en Cavallari 121, hasta los días miércoles a las 17 hs., debiéndose llevar 100 grs. de entraña refrigerada, sin congelar.

Asimismo, es importante tener en cuenta que el rótulo es la única garantía de inocuidad en chacinados y embutidos, ya que asegura que el producto fue elaborado en instalaciones habilitadas y pasó por los controles sanitarios necesarios para prevenir la triquinosis.

Se solicita por ello no consumir productos sin etiqueta: Evitar salames, chorizos secos, bondiolas o jamones de origen casero o artesanal que no cuenten con una etiqueta que identifique al elaborador (PAMS – RNPA) y aquellos productos con precios llamativamente bajos en comparación a los habituales del mercado.

Ante cualquier consulta, los interesados pueden comunicarse al teléfono 610086.