A Todo Trigo 2026: Fuerte reclamo al gobierno nacional, provinciales y municipales

“El Campo no puede seguir siendo la variable de ajuste de las necesidades cambiarias”, aseguró el presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, en la inauguración de la decimotercera edición del congreso A Todo Trigo, el encuentro sobre granos finos más importante de América Latina.

La necesidad de una reforma fiscal, la eliminación gradual de las retenciones, la actualización de la ley de semillas y la adhesión al tratado en esta materia UPOV 91 fueron algunos de los principales ejes que planteó Rivara.

El directivo de los acopios, aseguró que el campo necesita previsibilidad y permanencia de las normas e hizo un nuevo llamado a bajar las retenciones para mejorar la competitividad en un mundo cada vez más desafiante.

Frente a el en un costado del atril, estaba el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, quien auto alagó los hechos en su gestión, y si bien le pidió a los productores que siembren trigo, no hizo mención de ninguna herramienta financiera del Banco Nación, si se ocupo mas de destacar los avances y el “cambio de paradigma” impulsado por el Gobierno Nacional.

Con una campaña 2025/26 que cerró con registros históricos de 28 millones de toneladas y una superficie sembrada de 6,7 millones de hectáreas, el congreso se inauguró en un contexto alentador que el presidente de la Federación de Acopiadores atribuyó a un nuevo escenario: “El nuevo clima político, la eliminación de la brecha cambiaria y la rebaja del 38% en los derechos de exportación que pasaron del 12 al 7,5% han sido factores determinantes y positivos”, aseguró.

Con la siembra de la campaña 26/27 en el horizonte, Rivara planteó cuatro principios que la entidad considera irrenunciables para cualquier reforma fiscal genuina. El primero apunta a eliminar impuestos que consideró “altamente distorsivos” como el impuesto al cheque, sellos e ingresos brutos provinciales. El segundo busca garantizar igualdad de tratamiento entre quienes realizan las mismas actividades: “Las obligaciones que el vecino no cumple, las debemos cumplir nosotros”, señaló. El tercero exige frenar lo que Rivara describió como “verdaderos impuestos ilegales disfrazados de tasas municipales”, que vacían de sentido el esfuerzo fiscal de la Nación y las provincias. Por último, la eliminación de mecanismos bancarios de percepción tributaria, como el SIRCREB que, a su juicio, “se han convertido en un robo a las empresas que actúan en la legalidad”.

Uno de los pasajes de mayor énfasis fue el reclamo por la reducción de retenciones: “estas rebajas aumentan la producción, lo que trae mejoras no sólo para el sector, sino también para el gobierno y la Argentina”, aseguró. Sobre este punto, Rivara defendió la posición que la Federación sostiene desde 2020 a través del Consejo Agroindustrial Argentino y citó resultados concretos: “Se bajaron las retenciones y esta campaña el campo pone en las arcas del Estado 730 millones de dólares más que en la campaña pasada”. También recordó el compromiso internacional que tiene Argentina de eliminar las retenciones al trigo, maíz y girasol antes del 1° de mayo de 2029.

El presidente de la Federación abordó, además, la situación del trigo transgénico HB4, cuya introducción calificó como un escándalo institucional, y alertó sobre la circulación no autorizada de soja HB4 que podría comprometer mercados externos: “No hay experiencia en el mundo donde el Estado autorice la siembra de 53.000 hectáreas de un asemilla experimental ni de ausencia tan grande en los controles como existió en Argentina con la empresa Bioceres”, aseguró.

En otro pasaje del discurso, Rivara hizo un llamado a acordar entre la producción y los semilleros la actualización de una Ley de Semillas “que contenga a todos”. También habló de la necesidad de aprobar una Ley de Buenas Prácticas Agropecuarias para garantizar un ordenamiento nacional, provincial y municipal. “Hoy estamos expuestos a decisiones anárquicas de municipios o de jueces sin fundamentos técnicos ni científicos”, aseguró.

En su discurso, Rivara no dejo de lado la infraestructura, por ella reclamo al gobierno nacional, el fondo que se cobra para las obras y que hoy ese dinero se utilizo en el mercado financiero, tal como dijo Manuel Adorni ante el Congreso Nacional.

Rivara también lamento el accionar de los intendentes que cobran por una tasa vial por la que no dan una prestación, en ello hizo mención a los intendentes de 9 de Julio y Bolívar, entre otros.

Por último, Rivara aseguró que la infraestructura y la logística son uno de los problemas a solucionar para bajar los costos y ampliar la producción: “El costo que tiene un argentino para poner su mercadería en un contenedor y subirla al barco es, aproximadamente, 1.460 dólares por contenedor, mientras que un exportador brasileño abona 310 dólares por el mismo servicio. Los negocios internacionales se ganan o se pierden por un par de dólares”, subrayó.

El discurso cerró con una convocatoria a la unidad de la cadena y a mirar el comercio mundial con ambición: “No hay posibilidades de ganar nada si los jugadores están molestos entre ellos. Reforcemos una cadena que salga a vender calidad y confianza al mundo”, aseguró. La competitividad, concluyó, es la única herramienta real para enfrentar un futuro que definió como “cada vez más complicado, más desafiante”.

Tras el discurso de Rivara, hizo uso de la palabra el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Serio Iraeta, quien marcó los logros de su gestión y habló de “un cambio de paradigma” que está impulsando el gobierno nacional. “Estamos ordenando una situación absolutamente caótica y cambiando la lógica en la que el campo sólo era pensado para ordeñarlo”, dijo. En este sentido, destacó medidas concretas como la baja de retenciones y alivio fiscal para insumos de la cadena, entre otros.

Iraeta también aseguró que la guerra en Medio Oriente y la situación en el Estrecho de Ormuz ha generado “una disrupción tremenda”, pero animó a los productores a apostar por el trigo: “Los invito a sembrar trigo, a que tengan ánimo y fuerza. Tengan confianza porque el trigo va a ser competitivo en la cosecha”, concluyó.