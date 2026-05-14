Torneo de Rugby de UROBA: El Ruby Atlético 9 de Julio, no pudo taclear la estrategia de Huracán de Casares

El sábado pasado tuvo lugar en la ciudad de Carlos Casares un nuevo encuntro de Rugby entre Club Huracán y el Rugby Atlético 9 de Julio, por la cuarta fecha del Torneo Desarrollo de primera división de la UROBA, dificultado su desarrollo por el viento que hubo ese día.

Comenzó mejor Huracán, que a los 9’ logró su primer try con conversión y 4 minutos después con un penal, pero a partir de allí se emparejó el partido, convirtiendo por ambos lados, para finalizar el primer tiempo el local arriba por sólo 5 tantos, 16 a 11.

En el complemento el visitante salió muy ofensivo para igualar el partido pero el equipo casarense supo aprovechar mejor las oportunidades, aumentando la ventaja para finalizar ganando 28 a 16, diferencia que no refleja la paridad que hubo en el encuentro.

El equipo del Club Atlético formó con Juan F. Flores; Leandro Pérez; Jano Maiz; Guillermo Maya; Pablo Albano; Juan F. Dorsi; Agustín Zubieta; Nicasio Aramburu; Franco Zubieta 6; Pedro A. Parera; Luciano Zubieta 5; José Ignacio Aramburu 5; Tadeo Ippoliti; Guido Fasciolo; Martiniano Moreno; Carlos Marín; Marcos Maya; Agustín Hoyos. DT Víctor Bordone.