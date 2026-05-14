TodoLactea 2026: Hacia los 12.000 millones de leche, con producción y exportaciones en crecimiento

En el marco de las Jornadas Lecheras Nacionales, Jorge Giraudo, como director ejecutivo del Observatorio de la Cadena Láctea-FUNPEL, trazó un panorama de la dinámica exportadora argentina y los desafíos que enfrenta la industria. “No es que no haya voluntad de exportar, sino que hoy la exportación no siempre aparece como el mejor negocio”, advirtió, al tiempo que subrayó que el país cuenta con “vasta experiencia exportadora, productos y eficiencia”.

Argentina exporta más de 30 productos diferentes, lo que la aleja de la condición de país monoexportador. “Estamos diversificando productos, con un crecimiento sostenido de los sueros, y todos los meses llegamos a más de 40 países”, detalló, frente a un liderazgo que en este ránking sigue teniendo Brasil.

El sector creció un 10% el año pasado y este año lo hará entre un 4 y un 5%. Con un ritmo proyectado de 2% anual hacia adelante, “todos los años deberemos exportar 30 mil toneladas más”, señaló Giraudo.

La estructura industrial muestra atomización, ya que las cinco principales empresas procesan el 38% de la materia prima. En ese contexto, surge un cuello de botella tanto primario como industrial, al intentar canalizar el crecimiento exclusivamente vía exportaciones. Las plantas promedio en Argentina procesan 475 mil litros diarios y se estima que en dos o tres años se alcanzará el tope de utilización de la capacidad instalada.

El analista remarcó la necesidad de reducir costos logísticos, aprovechar la materia prima más barata del mundo, mejorar el tamaño medio de planta y aliviar la carga impositiva. “El costo argentino nos hace perder negocios”, afirmó. También subrayó que la calidad de la leche será un factor decisivo, con los nuevos acuerdos comerciales, los requisitos serán cada vez más exigentes. A ello se suman problemas estructurales como la informalidad en la cadena y la falta de obras de infraestructura. El mensaje de Giraudo sintetiza el desafío de una cadena que busca crecer hacia los 12.000 millones en 2026, pero que necesita resolver sus limitaciones internas para sostener la competitividad en los mercados internacionales.