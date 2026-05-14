La carne argentina redobla su apuesta en China con una fuerte presencia en la Sial 2026

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) participará en la nueva edición de la gigantesca Sial China que se llevará a cabo del 18 y el 20 de mayo en Shanghái.

Para la participación en esta feria, una de las más importantes del mundo y una de las más relevantes en la agenda internacional de la carne argentina, el IPCVA desarrollará un gran Pabellón Argentine Beef de 1.150 metros cuadrados con espacios individuales para las empresas y un gran restaurante para degustación de carne argentina.

“Tenemos muchas expectativas porque China sigue siendo nuestro principal comprador en volumen”, aseguró Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA. “Además, este año ampliamos las acciones de promoción a otras grandes ciudades, como Chongqing, posicionando la carne argentina en el interior de ese enorme país para que sigan creciendo los negocios”.

Las empresas que acompañarán al IPCVA en la Sial China 2026 son las siguientes:

Arrebeef, Azul Natural Beef, Carne Hereford/Abuelo Julio, Compañía Bernal, Compañía Central Pampeana, Conallison, Ecocarnes, Frigolar, Frigorífico Forres Beltrán, Frigorífico Gorina, Frigorífico Rioplatense, Frimsa, Grupo Lequio, Industrias Frigoríficas Recreo, Industrias Frigoríficas Sur, Italmen Menudencias, La Anónima, Logros, Marfrig (Quickfood), Offal Exp, Panoa Ganadera SRL, Rafaela Alimentos, Santa Giulia y Tomasello.