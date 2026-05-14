Toda la cadena del Trigo arranca la campaña 26/27 en Mar del Plata con su congreso A Todo Trigo

Este ultimo martes 12 el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) estimó que la cosecha de trigo en ese país se ubicará en el nivel más bajo desde 1972/1973. Tras esta noticia, las cotizaciones del cereal tocaron máximos en casi dos años.

Este jueves 14 y viernes 15 de mayo, la cadena agroindustrial se reúne en Mar del Plata, en el congreso A Todo Trigo organizado por la Federación de Acopiadores. Bajo el lema “Del rinde al negocio”, el encuentro que se llevará a cabo en el Hotel Sheraton de Mar del Plata contará con más de 60 expertos que pondrán foco en los desafíos y oportunidades del sector en un contexto de recuperación productiva.

El congreso llega en un momento bisagra para la cadena. Aumentos de costos y ahora, también, de precios del grano. Todo hace pensar que el encuentro es un espacio clave para transformar la incertidumbre en decisiones.

Como ya es un clásico, la apertura incluirá el lanzamiento de la Campaña Fina 2026 de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, seguido por el panorama para el trigo argentino desde un enfoque sectorial e internacional.

Entre las novedades de esta edición se destacan un módulo sobre mitos y verdades en torno a la percepción social del agro, un espacio dedicado a tecnologías emergentes a cargo del consultor Joan Cwaik, y un bloque sobre gestión económica y financiera orientado a la toma de decisiones incómodas en un nuevo contexto.

La segunda jornada abordará la cebada, los bioinsumos y las tecnologías de aplicación, con experiencias a campo y perspectivas del mercado mundial. El programa contempla, además, presentaciones de empresas y paneles de semilleros.

El cierra quedará a cargo de Andrés Malamud (Universidad de Lisboa), quien ofrecerá una mirada sobre el lugar que Argentina ocupa en un mundo marcado por la incertidumbre. A lo largo de los dos días, el programa contempla, además, módulos con las últimas innovaciones y disertaciones de especialistas que brindarán herramientas para empresas del sector.

Con 22 ediciones de trayectoria, A Todo Trigo es el congreso de referencia para quienes toman decisiones en la cadena del trigo y los cultivos de invierno en Argentina y la región.

El programa completo puede consultarse en www.atodotrigo.com.ar