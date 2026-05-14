Una vaca de “La Lilia”, se consagró como Vaca Suprema en TodoLáctea Por TodoAgro / 13 mayo, 2026

Durante la segunda jornada de la gran exposición lechera argentina que se desarrolló en la Sociedad Rural de San Francisco, se llevó adelante este miércoles la jura Holando y Jersey de la muestra, para coronar a los mejores ejemplares lecheros.

Bajo la atenta mirada del internacional Bryan Coyne (EE.UU), más de 100 ejemplares desfilaron por la hermosa pista de jura de la rural, bajo un sol radiante que acompañó el evento.

En este marco, Coyne decidió premiar como la mejor vaca PP de la muestra un ejemplar de la Cabaña La Lilia, de la familia Barberis (Box 103), de Colonia Aldado, provincia de Santa Fe. El ejemplar se coronó también como Vaca Suprema de TodoLáctea, al competir también directamente con la campeona RC.

Gran Campeón Hembra y Campeona Vaca Suprema de TodoLáctea

Como Reservada Gran Campeón decidió elegir a un ejemplar de Cabaña La Luisa, de Guillermo Miretti (Box 89), de Ataliva, provincia de Santa Fe; y en tercera ubicación seleccionó a un ejemplar de Cabaña San Santiago, de San Santiago SRL (Box 102), procedente de Plaza Luxardo, provincia de Córdoba.

Reservado Gran Campeón Hembra de TodoLáctea

Tercer mejor ejemplar Hembra de TodoLáctea

Los mejores toros

Cabaña La Lilia también obtuvo el premio Gran Campeón Macho de la muestra (Box 23). El Reservado Gran Campeón Macho de TodoLáctea resultó el Box 18, para un ejemplar de San Isidro SRL en conjunto con Daniela Borgogno y Oscar Cameranesi. En tanto el tercer lugar fue para el Box 10, un toro de Guillermo Miretti, de Cabaña La Luisa.