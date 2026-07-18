Vacaciones de invierno en 9 de Julio: Amplia grilla cultural en el distrito

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Delegaciones Municipales, la dirección de Deportes y el programa Envión, dependiente de la secretaría de Desarrollo Comunitario, llevará adelante durante las vacaciones de invierno una serie de actividades recreativas destinadas a niños y niñas de las distintas localidades del partido.

La propuesta incluye jornadas con juegos, castillos inflables y proyección de películas, generando espacios de encuentro, diversión y participación para que las familias puedan disfrutar del receso invernal cerca de sus hogares.

El cronograma de actividades es el siguiente:

Lunes 20 de julio

Carlos María Naón

De 14 a 16 hs.

Juegos y castillos inflables

Martes 21 de julio

El Provincial

De 14 a 16 hs.

Juegos y castillos inflables

Dudignac

Desde las 14.30 hs.

Proyección de película.

Miércoles 22 de julio

Facundo Quiroga

Desde las 14.30 hs.

Proyección de película.

Jueves 23 de julio

La Niña

De 14 a 16 hs.

Juegos y castillos inflables.

French

De 11 a 13 hs.

Juegos.

Viernes 24 de julio

Dennehy

De 14 a 16 hs.

Juegos y castillos inflables.

Patricios

De 11 a 13 hs.

Juegos.

Lunes 27 de julio

Morea

De 14 a 16 hs.

Juegos y castillos inflables.

Martes 28 de julio

12 de Octubre

De 14 a 16 hs.

Juegos y castillos inflables.

EN 9 DE JULIO

Martes 28

Bingo Musical

Lugar: Sede Envión

Horario: 19 a 23 hs.

Miércoles 29

Parque y Pesca

Lugar: Parque

Horario: 10 a 13 hs.

En caso de lluvia, se realizará una función de película.

Jueves 30

Juego de Misiones

Lugar: Sede Envión

Horario: 10 a 13 hs.

Viernes 31

Festejo de Cumpleaños, Fútbol y Choripanes

Lugar: Club El Fortín

Horario: 10 a 13 hs.

Desde el Municipio se invita a las familias de cada localidad a participar de estas propuestas gratuitas, pensadas para compartir momentos de recreación y alegría durante el período de vacaciones de invierno.