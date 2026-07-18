Vacaciones de invierno en 9 de Julio: Amplia grilla cultural en el distrito
La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Delegaciones Municipales, la dirección de Deportes y el programa Envión, dependiente de la secretaría de Desarrollo Comunitario, llevará adelante durante las vacaciones de invierno una serie de actividades recreativas destinadas a niños y niñas de las distintas localidades del partido.
La propuesta incluye jornadas con juegos, castillos inflables y proyección de películas, generando espacios de encuentro, diversión y participación para que las familias puedan disfrutar del receso invernal cerca de sus hogares.
El cronograma de actividades es el siguiente:
Lunes 20 de julio
Carlos María Naón
De 14 a 16 hs.
Juegos y castillos inflables
Martes 21 de julio
El Provincial
De 14 a 16 hs.
Juegos y castillos inflables
Dudignac
Desde las 14.30 hs.
Proyección de película.
Miércoles 22 de julio
Facundo Quiroga
Desde las 14.30 hs.
Proyección de película.
Jueves 23 de julio
La Niña
De 14 a 16 hs.
Juegos y castillos inflables.
French
De 11 a 13 hs.
Juegos.
Viernes 24 de julio
Dennehy
De 14 a 16 hs.
Juegos y castillos inflables.
Patricios
De 11 a 13 hs.
Juegos.
Lunes 27 de julio
Morea
De 14 a 16 hs.
Juegos y castillos inflables.
Martes 28 de julio
12 de Octubre
De 14 a 16 hs.
Juegos y castillos inflables.
EN 9 DE JULIO
Martes 28
Bingo Musical
Lugar: Sede Envión
Horario: 19 a 23 hs.
Miércoles 29
Parque y Pesca
Lugar: Parque
Horario: 10 a 13 hs.
En caso de lluvia, se realizará una función de película.
Jueves 30
Juego de Misiones
Lugar: Sede Envión
Horario: 10 a 13 hs.
Viernes 31
Festejo de Cumpleaños, Fútbol y Choripanes
Lugar: Club El Fortín
Horario: 10 a 13 hs.
Desde el Municipio se invita a las familias de cada localidad a participar de estas propuestas gratuitas, pensadas para compartir momentos de recreación y alegría durante el período de vacaciones de invierno.
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