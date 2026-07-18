La UP cerro el primer cuatrimestre del curso aprendiendo a emprender

La Universidad Popular de Nueve de Julio (UP) informo que se dio el cierre del primer cuatrimestre del curso gratuito «Aprendiendo a Emprender», donde se realizo una muestra en la que los participantes expusieron los proyectos y emprendimientos que vienen desarrollando a lo largo de la capacitación.

Durante la jornada pudieron conocerse propuestas vinculadas a la pastelería, artesanías, reventa y diversos rubros, reflejando la variedad de proyectos impulsados por quienes participan del curso.

Además de exhibir sus trabajos, el encuentro se convirtió en un espacio de networking, donde los emprendedores intercambiaron experiencias, generaron nuevos contactos y pusieron en práctica las herramientas de vinculación y desarrollo comercial adquiridas durante la capacitación.

Desde la Universidad Popular destacaron el compromiso de los participantes y el crecimiento alcanzado en esta primera etapa del año, remarcando que el curso busca brindar conocimientos y herramientas concretas para fortalecer el desarrollo de emprendimientos locales.

Como próxima instancia, los alumnos avanzarán en la presentación formal de sus proyectos, que competirán por el Premio Mariel Neira, una iniciativa destinada a reconocer e impulsar las propuestas emprendedoras surgidas en el ámbito de la Universidad Popular.