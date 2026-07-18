Luego de cuatro años sin participar, las aves regresaron a Palermo: «Le dan color y sonido al pabellón»

«Estamos felices de que estén de vuelta, porque ellas le dan color y sonido al pabellón. Al público les encantan y nosotros estamos tranquilos porque cumplimos estrictamente con todos los protocolos pedidos por Senasa», dijo Óscar Figoni, expositor y comisario de la carpa de aves y conejos.

El regreso se da con 188 ejemplares provenientes de cabañas de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, de razas como Plymouth Rock, Rhode Island Red, Sussex, Orpington, Leghorn y Wyandotte, además de algunas razas de patos.

En la agenda de estos animales, las jornadas más destacadas serán hoy viernes 17, día en que se realizarán las juras, y la del martes 21, fecha definida para el remate.

Emoción y trayectoria

A sus 77 años, Óscar Figoni se emociona al recibir en la Rural nuevamente a las aves, junto a las que ha trabajado, tanto dentro como fuera de la muestra, durante más de 50 años.

«Esta es mi 52° exposición ininterrumpida. Desde 1972 que estoy detrás de esto. Es mi pasión», reconoció el comisario, que también se dedica a la producción en Navarro, provincia de Buenos Aires.

«Empecé de muy joven. Mis padres me dejaron tener gallinas en el living de casa. Vivíamos en San Martín, provincia de Buenos Aires. Luego, ya en el campo, me dediqué de lleno a esto. Hoy tengo hasta pavos reales», contó entre risas.