Fabian Beltran vuelve a ocupar la Sub Secretaria de Seguridad y Transito Municipal

Tras conocerse extra oficialmente el alejamiento de la Sub Secretaria de Seguridad por parte de Walter Depaoli. Si se conoció oficialmente por parte de la Secretaria Privada del Municipio, que quien le secundara sera el Comisario Mayor (R), Fabian Beltran quien ya había estado en dicha función hasta abril del 2024, y tomara el cargo el proximo lunes 20 de julio.

En su presentación, el municipio resalto que Fabian Beltrán, es nacido en la localidad de Patricios, cuenta con una extensa trayectoria dentro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Ingresó a la fuerza en 1985, al incorporarse a la Escuela de Policía Juan Vucetich, y egresó en 1987, iniciando su carrera profesional en la Comisaría de Nueve de Julio, su primer destino operativo.

A lo largo de más de tres décadas de servicio, desarrolló funciones en distintos destinos de la provincia.

Su carrera lo llevó a ocupar cargos de conducción, hasta llegar a desempeñarse como Jefe de la Jefatura Departamental de Seguridad Pehuajó, con jurisdicción sobre varios distritos de la región.

Tras 32 años y seis meses de servicio, pasó a retiro activo en agosto de 2017 con la jerarquía de Comisario Mayor.

En enero de 2022 fue convocado por la Municipalidad de Nueve de Julio para asumir como subsecretario de Seguridad y Tránsito, durante la gestión del Intendente Mariano Barroso.

Desde ese rol impulsó y acompañó distintas políticas vinculadas a la prevención del delito, el fortalecimiento del Centro de Monitoreo, la incorporación de herramientas tecnológicas y la articulación con las fuerzas de seguridad, instituciones intermedias y vecinos.

Gestiones de Beltran

Entre las acciones desarrolladas durante su gestión se destacaron el avance del programa Ojos en Alerta, el fortalecimiento del sistema de cámaras de seguridad y el trabajo coordinado con Policía, Bomberos, Defensa Civil y entidades rurales, además de la creación de la ordenanza, que luego aprobara el Concejo Deliberante que le permite a los Jueces de Falta del Distrito, poder emitir ordenes de allanamientos, ante los hechos de incumplimiento a la Ley de Transito, en especial, aquellos tenedores de moto vehículos y que generan serias preocupaciones en la comunidad.

En abril de 2024 Beltrán dejó la Subsecretaría de Seguridad, siendo reemplazado por Walter Depaoli. En ese momento cerró una etapa, destacando el trabajo realizado y el compromiso asumido desde la función pública.

Ahora, poco más de dos años después, regresará al cargo con el desafío de retomar la conducción del área de seguridad municipal, aportando nuevamente su experiencia policial y su conocimiento del distrito, resaltaron del distrito.