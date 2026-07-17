138º Expo Rural Palermo: Para Diego Santili, «El campo es todo lo que esta bien»

En el marco de la apertura de la 138º Expo Rural de Palermo organizada por la Sociedad Rural Argentina, el corte de cintas junto al presidente de la entidad, Nicolas Pino tambien fue parte el Jefe de Gabinete del gobierno argentino, Diego Santilli, junto al Secretario de Agricultura, Sergio Iraeta.

Consultado Santilli sobre la muestra y el sector agropecuario en el pais, resumió «Siempre las mejores expectativas, porque campo es nuestra esencia, nuestra cultura. Es todo lo que está bien, e el sentido de producir, trabajar, esforzarse, trabajo común, y la competitividad, porque el campo es competitivo per perse, subrayo el funcionario en La Rural.

Diego Santilli sostuvo,» estamos acá acompañándolo, como siempre, en nombre del Presidente de la nación, Javier Milei, y desearle lo mejor. Consultado por una baja en la presion fiscal al campo argentino, se escudo en que es una decisión del presidente, pero ya este año vamos a cerrar con una presión fiscal del 26,7%, y venimos del 32, 6%, recordó.

Esto significa que en Argentina, el presidente está cumpliendo con lo que se comprometió, que es bajar sistemáticamente los impuestos y la presión fiscal.

Provincias y municipios

Sobre ello sostuvo todos deberíamos estar en la misma senda. Pedirle a las provincias y a los municipios que sí hagan el esfuerzo, porque si no, todo el esfuerzo nacional no lo ve el contribuyente, remarco el funcionario nacional en la Expo Rural de Palermo