«La mesa está servida»: referentes de las cadenas bovina, porcina y aviar debatieron sobre el futuro del sector cárnico argentino

La Jornada de Carnes y Granos, un clásico de la Expo Rural de Palermo, se desarrollo durante la mañana de este viernes 17 con la presencia de los principales referentes de las mencionadas cadenas. Las proteínas animales ocuparon la agenda de la mañana, donde representantes del sector bovino, porcino y aviar debatieron sobre el futuro del sector cárnico argentino.

Luego de una exposición a cargo del consultor australiano Simon Quilty, que trazó el escenario global del comercio de estos productos, el analista y miembro de la Comisión de Carnes de la SRA, Víctor Tonelli, se refirió a los desafíos de Argentina en ese marco.

«Hoy tenemos la posibilidad de ofrecer un speciality. El desafío es pasar de vender carne sin categoría, a vender una con clasificación por tipificación. La mesa está servida», señaló el especialista, que ató su análisis al no regreso de un mercado local marcado por las «restricciones, valores máximos y cuotas».

De cara al corto plazo, mencionó que el país ya ingresó en un claro ciclo de retención, que puede extenderse por 3 a 5 años, y que estará marcado por una «lenta recuperación de volúmenes». Eso conducirá a una menor oferta, precios más altos, y un consumo per cápita que se mantendrá en torno a los 45 kilos por habitante.

A su turno, Daniel Fenoglio, presidente de la Federación Porcina Argentina, se mostró optimista por las oportunidades dentro de esa cadena. «Los grandes exportadores de cerdo del hemisferio sur la tienen más complicada para crecer, y ya hay empresas revoloteando por Brasil y Argentina para analizar inversiones. Hay una gran oportunidad. Nosotros venimos creciendo entre 5% y 10% de forma sostenida desde hace 20 años», destacó el empresario.

«Nosotros somos productores rentables y tenemos un precio tres veces más bajo que el del vacuno. No queremos ir contra él sino complementarlo. Tenemos que ser la carne que combata a la inflación», concluyó.

La mesa se completó con Franco Santángelo, presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), que al igual que sus antecesores arrojó diagnósticos alentadores respecto al presente, aunque también mencionó oportunidades de mejora de cara al futuro.

«El pollo siempre fue traccionado por la carne roja y el poder adquisitivo en términos reales de la gente. Nosotros estamos bastante atados a los precios de la carne», dijo el empresario avícola.

Como próximos pasos, afirmó: «Nosotros tenemos que exportar, pero también ser más eficientes en producción, y eso depende especialmente del crecimiento en las granjas. Los frigoríficos están aggiornados, las plantas también, pero las granjas están saturadas. Eso lo tenemos que cambiar».