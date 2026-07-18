Con la final en el horizonte, el Gobierno diseña el regreso de la Selección y evalúa un feriado nacional

Mientras la Selección argentina se prepara para disputar la final del Mundial 2026 frente a España, el Gobierno nacional ya comenzó a delinear el operativo para el regreso del plantel al país. La planificación incluye un amplio dispositivo de seguridad, un posible recibimiento en la Casa Rosada y, si el equipo de Lionel Scaloni logra el bicampeonato, la posibilidad de decretar un feriado o asueto nacional.

Las primeras reuniones fueron encabezadas este viernes por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien coordinó un encuentro junto a representantes de las Fuerzas Federales, Casa Militar y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires para comenzar a definir el esquema que acompañará el arribo de la delegación la próxima semana.

Según trascendió, el plantel regresará al país el martes a bordo de un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas, tal como ocurrió tras la conquista del Mundial de Qatar 2022. Una vez en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, los jugadores serían trasladados en helicóptero hacia la Casa Rosada.

El objetivo del operativo será ordenar la movilización de miles de hinchas que se espera se concentren en la zona de Plaza de Mayo para recibir al equipo, independientemente del resultado de la final frente a España.

El Gobierno analiza decretar un feriado

En paralelo, desde Balcarce 50 confirmaron que continúa bajo análisis la posibilidad de declarar un feriado o un asueto nacional en caso de que la Selección vuelva a levantar la Copa del Mundo. “Lo comunicaremos el próximo domingo post partido”, señalaron fuentes oficiales, según indicó el medio C5N

Días atrás, el presidente Javier Milei también se había referido a un eventual recibimiento del plantel y aseguró que, si Argentina se consagra campeona, pondrá la Casa Rosada a disposición de los futbolistas y el cuerpo técnico. “Vaciaría la Casa Rosada. Yo me quedaría en Olivos. Hasta trataría de convencer a mi hermana de que no vaya a trabajar. La pongo a disposición del plantel”, había afirmado el mandatario.

En caso de concretarse, sería una medida similar a la adoptada tras el Mundial de Qatar 2022, cuando el Gobierno de Alberto Fernández decretó feriado nacional para facilitar los festejos populares luego del arribo de la delegación.