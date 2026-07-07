Vacaciones de invierno con tecnología y creatividad para los más chicos: Se desarrollaran talleres sobre impresión 3D

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de sus áreas correspondientes, informa que durante las próximas vacaciones de invierno se dictará un curso gratuito de Impresión 3D, destinado a niños y niñas de 8 a 12 años.

La propuesta se desarrollará en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano y tendrá una duración de cuatro clases, que se dictarán los martes y jueves, de 14 a 17 horas.



A lo largo del curso, los participantes podrán dar sus primeros pasos en el mundo del diseño y la impresión 3D, aprendiendo de manera práctica y divertida los conceptos básicos de esta innovadora tecnología.

Los cupos son limitados, por lo que quienes deseen participar podrán inscribirse comunicándose al 610000, interno 251.

Esta iniciativa busca acercar a los más pequeños herramientas vinculadas a la tecnología, la creatividad y el aprendizaje, promoviendo nuevas experiencias educativas durante el receso invernal.