Colecta de Sangre: este miércoles en la Escuela Técnica Nro 2

El Servicio de Hemoterapia del Hospital Julio de Vedia confirmó la próxima colecta externa de sangre a realizarse este miércoles 8 de julio a partir de las 7 horas en la Escuela de Educación Técnica Nro 2.

Las colectas de sangre forman parte de un proyecto institucional en la Escuela Técnica «Mercedes Vázquez de Labbé», que desde hace muchos años realizan un aporte al Servicio de Hemoterapia y a la comunidad en general.

Aquellas personas en condiciones e interesadas en donar sangre pueden reservar turnos al teléfono 02345 – 656192. En esta convocatoria además se realiza la jornada de registro de médula.

Como es habitual, alumnos y docentes de la Escuela Técnica Nro 2 se suman a esta iniciativa. Los donantes pueden acercarse, el miércoles, luego de reservar el turno en Tomás Cosentino 550.

REQUISITOS PARA DONAR SANGRE

– Cada donante debe tener entre 16 y 65 años de edad.

– Para donar sangre deben tener un buen estado de salud.

– Concurrir con su DNI para acreditar su identidad.

– Desayunar antes de concurrir (no consumir lácteos, ni grasas).