Paritaria docente: La Provincia ofreció un 7% a los docentes y los gremios pondrán la oferta a consideración

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó este lunes una nueva oferta salarial a los gremios docentes. El Ejecutivo propuso esta vez un incremento del 7 % escalonado sobre los salarios de junio y los sindicatos resolvieron llevar la oferta a consideración de las bases.

La nueva propuesta

La oferta presentada por la Provincia contempla un aumento del 5% para los salarios de julio y otro 2% para agosto, ambos calculados sobre los haberes de junio.

Además, el Gobierno asumió el compromiso de reabrir las negociaciones paritarias durante septiembre, una cláusula que busca mantener abierta la discusión salarial en función de la evolución de la inflación y de la situación económica.

A diferencia de lo ocurrido con la propuesta del 2,5% para julio, que fue descartada por insuficiente sin ser sometida a consulta, en esta oportunidad los gremios resolvieron recepcionar el ofrecimiento y ponerlo a consideración de los docentes.

Violencia escolar: otro eje de la negociación

La nueva ronda paritaria también incorporó uno de los reclamos que los sindicatos venían planteando en las últimas semanas: la creciente violencia contra docentes en las escuelas bonaerenses.

En ese marco, las partes acordaron incorporar una adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso contra trabajadores de la educación.

El objetivo será fortalecer las herramientas de prevención y de intervención en los casos más graves mediante una Mesa Ad Hoc dentro de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad, además de reforzar las acciones que corresponden al Estado provincial.

Asimismo, el Gobierno anunció la creación de la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”, que incluirá materiales de difusión, capacitaciones, acciones de concientización y la promoción de acuerdos de convivencia y corresponsabilidad entre las escuelas y las familias.

La situación fiscal, nuevamente sobre la mesa

Durante la negociación, los funcionarios provinciales reiteraron que la Provincia atraviesa un escenario de fuerte restricción financiera como consecuencia de las políticas económicas del Gobierno nacional.

Según expusieron, Buenos Aires acumula una pérdida estimada en 26,7 billones de pesos entre deudas del Estado nacional y la caída sostenida de la recaudación, un contexto que, sostienen, condiciona el margen para otorgar incrementos salariales de mayor magnitud.

Ahora será el turno de los estatales

Con la negociación docente encaminada hacia la consulta con las bases, la atención se traslada ahora a la paritaria de los trabajadores estatales comprendidos en la Ley 10.430, convocada para este martes.

La expectativa está puesta en conocer si el Gobierno bonaerense replicará una propuesta similar para ese sector o si presentará un esquema diferente en la continuidad de las negociaciones salariales.