Becas Educativas: Solicitan se presente la correspondiente documentación de los beneficiarios

La dirección de Educación de la Municipalidad de Nueve de Julio informa a los beneficiarios de becas educativas los requisitos y plazos establecidos para la presentación de la documentación necesaria que permitirá dar continuidad a los distintos programas de becas.

Los estudiantes becados de los niveles Primario y Secundario, sin excepción, deberán presentar el boletín escolar correspondiente para la continuidad del beneficio.

La documentación podrá entregarse durante todo el mes de agosto en la sede de la dirección de Educación, ubicada en Robbio 322, de lunes a viernes de 7 a 13 horas y de lunes a jueves de 14 a 18 horas.

En el caso de los beneficiarios que residen en las localidades del partido, la documentación deberá ser presentada en la delegación municipal correspondiente.

Por su parte, los estudiantes con becas terciarias y universitarias deberán acreditar su condición de alumno mediante la presentación de la constancia de alumno regular y el avance de materias aprobadas.

Quienes cursen sus estudios en la ciudad de Nueve de Julio deberán realizar el trámite de manera presencial en la oficina de la dirección de Educación, ubicada en Robbio 322.

En tanto, los becarios que estudian fuera del distrito podrán enviar la documentación por correo electrónico a direduc.becas9dej@gmail.com.

Desde la dirección de Educación se solicita a todos los beneficiarios respetar los plazos establecidos a fin de garantizar la continuidad de las becas y evitar demoras en la tramitación de la documentación