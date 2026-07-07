La UIA pidió rebaja generalizada de impuestos para poder competir con importaciones

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, propuso este jueves la implementación de un «pacto fiscal federal industrial» para reducir la carga impositiva en los tres niveles del Estado y así lograr una recuperación de la competitividad en el sector.

Rappallini fundamentó la necesidad de este pacto en la comparación internacional de la carga tributaria. El titular de la UIA no se opuso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pero reclamó igualdad de condiciones para la industria tradicional.

«Lo que nosotros planteamos es que también los sectores tradicionales, acero, autos, todo lo que significa el universo industrial que tiene que competir con el mundo requiere también esta reducción impositiva», sostuvo.

Según un informe de la UIA que analiza los 30 países más importantes del mundo, en Argentina «seguimos liderando la presión fiscal a nivel global; o sea, somos los Messi de la presión global, para decirlo de una manera», aseguró Rappallini en declaraciones a Radio Rivadavia.

Para el empresario, la carga impositiva es el principal determinante de los altos precios internos, ya que «termina impactando en todos los precios y en el famoso costo argentino».

El diagnóstico de la entidad señala que la política de los últimos 30 años se ha centrado en aumentar los impuestos en lugar de fomentar el crecimiento de la economía. Rappallini advirtió que esta tendencia reduce el Producto Interno Bruto (PIB) y ensancha la economía informal, que actualmente se sitúa en torno al 40%.

En cuanto a los impuestos específicos que la entidad busca revisar, se mencionaron el impuesto a los débitos y créditos bancarios, conocido como “impuesto al cheque”, junto con los que gravan al patrimonio, ingresos brutos, derechos de exportación y sellos.

Otro eje de preocupación para la UIA es la competencia desleal, especialmente proveniente de China y de plataformas digitales que no pagan aranceles.

Rappallini advirtió que China posee el 55% del mercado del acero, aluminio y plástico, con una capacidad productiva del 100%, lo que podría derivar en un «monopolio absoluto» si el mundo no reacciona. Además, denunció problemas de contrabando en sectores como calzado, celulares y cerveza, así como maniobras de subfacturación y dumping.

El titular de la UIA alertó sobre la caída del consumo en rubros como la construcción, el textil y el calzado, y que el objetivo de la medida propuesta es «recuperar los niveles del 2022», dado que la producción y el empleo se encuentran estancados desde hace 15 años.