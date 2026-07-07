La Provincia pide que Nación otorgue avales para acceder a financiamiento internacional

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, volvió a cuestionar a la Casa Rosada por el recorte de fondos a la provincia de Buenos Aires, pidió una vez más que los reciba Diego Santilli en audiencia y que Nación active los avales necesarios para acceder a financiamiento internacional destinado a obras de infraestructura en el territorio.

En su habitual conferencia de prensa, Bianco aprovechó para volver a cuestionar al Gobierno de Javier Milei por la relación con la Provincia, y no sólo confirmó que todavía no respondió el pedido de audiencia realizado, no otorgó los avales que se necesitan para acceder a financiamiento internacional destinado a obras de infraestructura, entre ellas el proyecto de saneamiento de efluentes cloacales para La Plata, Berisso y Ensenada.

“N o se nos ponen a disposición los avales para que nosotros podamos tomar el financiamiento que corresponde a la realización de obras públicas muy necesarias en la provincia de Buenos Aires, cosa que no se podría responder con ese latiguillo que inventó en algún momento Milei, como cosa simpática de no hay plata”, dijo el funcionario este lunes desde Gobernación.

“El financiamiento que obtiene la provincia de Buenos Aires negociando con organismos internacionales y que solo requiere por parte del Gobierno nacional una notita que diga: ‘doy el aval para que la provincia de Buenos Aires pueda tomar este financiamiento y ejecutarlo en su provincia’”, agregó.

En este sentido, explicó que “ni siquiera está basado en alguna cuestión técnica, porque lo único que tiene que revisar el Gobierno nacional es que ese endeudamiento no supere un 8% del total del Presupuesto de la provincia de Buenos Aires, cosa que estamos en la mitad. O sea que no hay ningún tipo de inconveniente para la Provincia ni financiero ni del grado de endeudamiento existente para que podamos llevar adelante ese financiamiento”.

Decisión “política” de Javier Milei

Bianco destacó que la relación de la administración libertaria con la Provincia pasa por “una decisión política”, que no responde ni a Luis Caputo, ni a Santilli, ni antes a Manuel Adorni ni a Guillermo Franco. “Hay una decisión política por parte del Gobierno nacional, por parte del presidente Milei, de desfinanciar con todos los instrumentos que tenga a su alcance la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que apenas asumió se cortaron todas las transferencias no automáticas que estaban basadas en distintas leyes y distintos convenios. “Primero se dejaron de pagar durante tres o cuatro meses, inclusive el Fondo Compensador al Transporte del Interior, por ejemplo. Después se dieron de baja todas esas transferencias no automáticas y se recortaron todos los programas nacionales que se aplicaban en la Provincia”, añadió.

“Es una decisión política de ajustar no a la provincia de Buenos Aires, al gobernador, es ajustar a los bonaerenses. Son fondos que necesitan los bonaerenses para obra pública, fondos que necesitan los bonaerenses para programas de salud, educación, y que lamentamos que el gobierno nacional siga teniendo esta definición”, cerró.