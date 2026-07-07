Chivilcoy: Productores manifestaron su disconformidad con el estado de los caminos rurales durante una asamblea de la Asociación Rural

Según explicaron desde la entidad, durante el encuentro se presentaron los datos informados por el Municipio correspondientes al primer semestre de 2026, entre ellos la recaudación y ejecución de la Tasa Vial, el plan de acción previsto para los próximos seis meses del año y el inventario de la maquinaria disponible en las localidades de campaña.

En ese marco, la opinión mayoritaria de los productores fue que «el estado de los caminos no es acorde a lo que se cobra por la Tasa Vial», al considerar que el nivel de recaudación no se ve reflejado en las condiciones de la mayoría de los caminos rurales.

De esta manera, el resultado de la asamblea dejó en evidencia una disconformidad generalizada con el estado de la red vial rural y con el servicio de mantenimiento que actualmente presta el Municipio.

Además, los organizadores realizaron una encuesta entre los asistentes para relevar en detalle la situación de cada zona y conocer los principales reclamos de los productores. A partir de esa información también se analizaron distintas alternativas para modificar la modalidad de trabajo vigente.

«Este documento será remitido al Gobierno municipal con el objetivo de abrir una instancia de trabajo y consenso que permita mejorar el mantenimiento de los caminos rurales», señalaron desde la Asociación Rural al cierre del encuentro.