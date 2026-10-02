Universidad Popular: Muestra del Taller de Artes Mixtas

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de dirección de Educación y la Universidad Popular, culminó, en el marco del taller de Artes Mixtas, la etapa de aprendizaje de la técnica repujado y realiza una muestra de los trabajos realizados por las alumnas en su sede.

El taller, coordinado por Miriam Gandini, es un espacio de recreación, aprendizaje y formación orientado también al desarrollo de emprendimientos, que reúne a más de 50 participantes.

En el marco de la propuesta, durante los últimos encuentros se trabajó la técnica de repujado, incorporando nuevos conocimientos y herramientas para la realización de piezas artesanales, donde ya habían aprendido sobre alambrismo.

La muestra de trabajos realizados por los participantes se extenderá durante una semana y podrá visitarse en la sede de la Universidad Popular, ubicada en Robbio 322.