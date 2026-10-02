Sociedad Rural Argentina: “Es importante que el agro sea parte de la agenda con la que Argentina se muestra al mundo”

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, participa del Argentina Week, un encuentro que reúne en París a representantes del sector público y privado argentino, con la presencia del presidente Javier Milei, funcionarios nacionales y gobernadores.

Durante su participación, Pino destacó especialmente la importancia de que el sector agropecuario forme parte de este espacio y de la agenda con la que la Argentina busca fortalecer su presencia internacional.

“Es importante que el campo esté presente en un evento de estas características y que el agro sea parte de la agenda con la que Argentina se muestra al mundo. Tenemos mucho para aportar en términos de producción, exportaciones, inversiones y generación de divisas”, señaló el dirigente rural.

El presidente de la SRA remarcó que el sector agropecuario tiene una oportunidad concreta para seguir creciendo y responder a la demanda internacional de alimentos. En este sentido, destacó que la Argentina cuenta con capacidad para incrementar fuertemente su producción y alcanzar los 300 millones de toneladas, siempre que se consoliden las condiciones necesarias para invertir y producir.

Oportunidades

La presencia de autoridades nacionales y provinciales, junto con representantes del sector privado, constituye además una oportunidad para mostrar el potencial productivo de la Argentina y profundizar los vínculos comerciales con otros países. En este marco, Pino destacó particularmente la relación con Europa y el papel que tiene el mercado europeo para las exportaciones agroindustriales argentinas.

Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, durante el primer cuatrimestre de vigencia del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, las exportaciones agroindustriales argentinas hacia la UE alcanzaron USD 1.922 millones, un 21% más que el promedio de igual período de los últimos tres años. Además, durante 2025, la Unión Europea fue el segundo destino de las exportaciones agroindustriales argentinas, detrás de China, con más de USD 6.000 millones.

“La Argentina tiene una oportunidad muy importante en Europa y en otros mercados del mundo. Tenemos que aprovecharla con más producción y más inversión”, sostuvo Pino.

Para el titular de la Sociedad Rural Argentina, ese crecimiento debe estar acompañado por mejores condiciones para producir y exportar. En ese sentido, señaló la necesidad de avanzar en infraestructura y logística, generar previsibilidad y continuar trabajando para la eliminación de los derechos de exportación.

“Si queremos producir más, necesitamos que la infraestructura acompañe ese crecimiento y reglas que permitan planificar e invertir. El campo está preparado para responder, pero necesitamos las condiciones para hacerlo”, afirmó.

Para la Sociedad Rural Argentina, la participación del sector agropecuario en espacios internacionales como la Argentina Week permite poner en valor el aporte del campo al desarrollo del país y mostrar las oportunidades que existen para ampliar la producción, las inversiones y las exportaciones argentinas.

El campo está preparado para producir más. La oportunidad es transformar ese potencial en más inversión, más exportaciones y más desarrollo para la Argentina.