“La ruta nos une, el reclamo también”: El partido radical se moviliza por la ruta nacional 5

La Ruta Nacional N° 5 vuelve a instalarse en la agenda política y social del interior. Este sábado 3 de octubre, la ciudad de 9 de Julio será la sede de una concentración regional convocada por la Unión Cívica Radical (UCR), que buscará visibilizar el malestar generalizado y exigir respuestas concretas al Gobierno Nacional encabezado por el presidente Javier Milei.

El corredor representa una vía estratégica para la producción agropecuaria, el transporte de cargas, el turismo y la conexión cotidiana de decenas de localidades bonaerenses y de La Pampa. Sin embargo, el estancamiento de las obras proyectadas y la falta de mantenimiento vienen generando un profundo rechazo en los distritos de la traza, donde los accidentes y las pérdidas de vidas humanas son una trágica constante.

El encuentro contará con un fuerte volumen político e institucional. Conforme una comunicación de prensa, anunciaron su presencia el presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella, Intendente de Venado Tuerto; el titular del Comité de la Provincia de Buenos Aires, Emiliano Balbín; y el presidente de la Convención Provincial, Pablo Nicoletti.

Asimismo, dirán presente intendentes de la zona, legisladores nacionales y provinciales, concejales, titulares de comités de distrito y referentes de las distintas comunidades alineadas a lo largo de la calzada nacional.

Cronograma y modalidad de la jornada

La cita dará inicio a las 10:30 horas con la concentración en el cruce estratégico de la Ruta Nacional 5 y la Ruta Provincial 65. A partir de las 11:00 se llevará a cabo el acto central en el lugar, bajo la consigna “La ruta nos une, el reclamo también”. Allí, la dirigencia y los vecinos presentes manifestarán formalmente el pedido de obras prioritarias de seguridad vial y la reanudación definitiva del proyecto para transformar el trazado en autovía.

Posteriormente, a las 12:00 horas, las actividades se trasladarán al Comité de la UCR de 9 de Julio. En ese ámbito se desarrollará una mesa de trabajo e intercambio entre autoridades, representantes regionales y la ciudadanía para analizar el estado de situación de la traza, unificar posturas institucionales y planificar los pasos a seguir en la lucha colectiva.