Se disputa el Torneo Provincial de Newcom categoría mixto + 50

El próximo día sábado 3, se disputa en la ciudad de Ranchos, el último Torneo Provincial de Newcom, categoría mixta del año, que es clasificatorio para el último certamen Argentino que se jugará en noviembre en Trenque Lauquen. Toma parte el equipo del Club Atlético 9 de Julio, que por su ubicación en el ranking ya está clasificado, pero igual aceptó la invitación de la Federación Provincial de Voley, Secretaría Newcom, porque le será muy útil para estar mejor preparado para su próxima participación en el Torneo Sudamericano, que se disputa del 22 al 24 de octubre en Paso de los Toros, Uruguay.

El Torneo Provincial se juega en 2 zonas, con los equipos clasificados según su última ubicación en la tabla de posiciones; integran la Zona A, el Club Atlético N°1), Fénix de Las Flores (N° 4) y Newcom Ramallo (N° 5); y en la Zona B: CEF 101, de 9 de Julio (N° 2); Los Cardales, de Gral. Lamadrid (N° 3) y Sacachispas, de General Alvear (N° 6).

Juegan en la zona todos contra todos: los dos clasificados en el tercer puesto, juegan partido y revancha por el 5° y 6° puesto; luego, se cruzan en semifinales, el 1° de la A con el 2° de la B y el 2° de la A con el 1° de la B; los perdedores se enfrentan por el 3° y 4° puesto y por último los dos ganadores juegan la final por el título.